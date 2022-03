LE COIN D’ART – MARCEL DELTELL Olonzac, 2 avril 2022, Olonzac.

LE COIN D’ART – MARCEL DELTELL Olonzac

2022-04-02 – 2022-04-26

Olonzac Hérault Olonzac

Marcel Deltell, sculpteur plasticien catalan fait partie de ces artistes inclassables, souvent autodidactes, qui s’inscrivent pourtant dans une lignée qui va de l’Art brut à l’Art singulier. Polystyrène extrudé, bois flotté, toile de sac, fil de fer rouillé, objets divers de récupération, argile, bande plâtrée, peinture acrylique et chaulée, collages lui servent de matière pour créer son petit monde fantasmagorique, ubuesque et naïf.

Voici comment il se décrit : « dans mon Atelier des Mondes et Légendes, je raconte des histoires à travers mes créations : histoires de rois grotesques, de guerres inutiles, d’injustices toujours, mais aussi de voyages imaginaires, de fêtes carnavalesques ou de cirque, de noces, d’amour des premiers jours…Mes personnages naïfs, quels que soient les supports que j’utilise sont toujours en mouvement, rarement tristes, pleins d’innocence et de vie. Ils chevauchent ou conduisent souvent des animaux extraordinaires qui malgré la peur qu’ils peuvent inspirer, sont dociles, complices même, afin de souligner que tout est possible, que nous pouvons dominer nos peurs. En habitant poétiquement le monde avec mes œuvres, je continue de croire en la vie et à un monde meilleur ».

Journée Portes Ouvertes le samedi 2 avril de 10h à16h.

Marcel Deltell, sculpteur plasticien catalan fait partie de ces artistes inclassables, souvent autodidactes, qui s’inscrivent pourtant dans une lignée qui va de l’Art brut à l’Art singulier.

Journée Portes Ouvertes le samedi 2 avril de 10h à16h.

lecoindart@gmail.com https://lecoindart.wordpress.com/

Marcel Deltell, sculpteur plasticien catalan fait partie de ces artistes inclassables, souvent autodidactes, qui s’inscrivent pourtant dans une lignée qui va de l’Art brut à l’Art singulier. Polystyrène extrudé, bois flotté, toile de sac, fil de fer rouillé, objets divers de récupération, argile, bande plâtrée, peinture acrylique et chaulée, collages lui servent de matière pour créer son petit monde fantasmagorique, ubuesque et naïf.

Voici comment il se décrit : « dans mon Atelier des Mondes et Légendes, je raconte des histoires à travers mes créations : histoires de rois grotesques, de guerres inutiles, d’injustices toujours, mais aussi de voyages imaginaires, de fêtes carnavalesques ou de cirque, de noces, d’amour des premiers jours…Mes personnages naïfs, quels que soient les supports que j’utilise sont toujours en mouvement, rarement tristes, pleins d’innocence et de vie. Ils chevauchent ou conduisent souvent des animaux extraordinaires qui malgré la peur qu’ils peuvent inspirer, sont dociles, complices même, afin de souligner que tout est possible, que nous pouvons dominer nos peurs. En habitant poétiquement le monde avec mes œuvres, je continue de croire en la vie et à un monde meilleur ».

Journée Portes Ouvertes le samedi 2 avril de 10h à16h.

Olonzac

dernière mise à jour : 2022-02-25 par