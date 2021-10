Paris Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan île de France, Paris Le coffret à histoires Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 24 octobre 2021

de 15h à 16h30

Le dimanche 7 novembre 2021

de 15h à 16h30

Le dimanche 21 novembre 2021

de 15h à 16h30

Le dimanche 5 décembre 2021

de 15h à 16h30

Le dimanche 19 décembre 2021

de 15h à 16h30

Le mercredi 29 décembre 2021

de 15h à 16h30

Visite en famille à partir de 7 ans. "Il était une fois" quand ces mots résonnent, le temps s'arrête… Les mots et les contes s'échappent du coffret à histoires du musée. Notre conteuse s'inspirera des objets repérés pendant la visite et les bijoux, les portraits, les coffrets prendront vie comme par enchantement.

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal Paris 75009

2, 12 : Pigalle (278m) 2 : Blanche (324m) 74

Contact : musée de la Vie romantique 01 55 31 95 67 reservations.museevieromantique@paris.fr https://www.museevieromantique.paris.fr

