Toulouse Haute-Garonne 5 EUR 5 Un jeu d’enquête au Castelet !

Un mystérieux coffre a été trouvé dans le bureau du directeur. En équipe, les enfants vont remonter le temps à travers l’histoire de la prison pour tenter de l’ouvrir et découvrir ce qu’il contient. Durée : 1h

La réservation est conseillée

Les enfants sont pris en charge par les médiateurs du site durant toute la durée de l’activité.

Merci de vous présenter à l’accueil 15 minutes avant le début de l’activité. Pendant les vacances scolaires d’hiver, venez découvrir le Castelet, lieu de mémoire de l’ancienne prison Saint-Michel grâce à un jeu d’enquête pour les enfants !

