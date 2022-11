LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL

LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL, 19 novembre 2022, . LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL



2022-11-19 – 2022-11-19 Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse…

Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé. Jeune public de 3 à 10 ans. Les tribulations de Firmin, petit garçon trop gâté qui, grâce à un coffre magique, va voyager au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Il en gardera un souvenir… Son plus beau cadeau de Noël. dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville