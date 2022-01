LE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE (N1) Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

LE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE (N1) Médiathèque François Mitterrand, 8 mars 2022, Bassens. LE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE (N1)

Médiathèque François Mitterrand, le mardi 8 mars à 14:00

Service, outil (numérique) virtuel et hautement sécurisé, le coffre-fort numérique qui permet d’archiver, de visualiser, de récupérer et même de partager des fichiers numériques sensibles tels que des documents administratifs, des contrats, des factures… Pré-requis : avoir une adresse mail. Mardis 8 et 29 mars de 14h à 16h

Inscription à la médiathèque requise.

Venez découvrir quelles sont ses caractéristiques et comment créer le vôtre. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Médiathèque François Mitterrand Bassens Departement Gironde

Médiathèque François Mitterrand Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

LE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE (N1) Médiathèque François Mitterrand 2022-03-08 was last modified: by LE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE (N1) Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand 8 mars 2022 Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens

Bassens Gironde