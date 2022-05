Le Coffre du Pirate

2022-12-04 – 2022-12-04 L'histoire se déroule sur une île déserte perdue dans l'océan pacifique. Le pirate John Turner et ses complices mettent tout en œuvre pour retrouver le fameux trésor. Un magnifique décor se dresse sur scène avec des tonneaux, des coffres remplis de pièces d'or et d'étonnants Aras. Le public doit participer à des aventures surprenantes de Grandes illusions. Suspense, magie, participations des enfants, un spectacle pour tous les âges avec de nombreux rebondissements à voir en famille entre amis…

