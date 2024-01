Le coeur du monde, un spectacle d’Emprise directe MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, samedi 10 février 2024.

Le samedi 10 février 2024

de 20h30 à 22h15

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

Un spectacle musical, 80 chanteurs-acteurs, 100 % chansons francophones.

Emprise directe est heureux de vous annoncer son prochain spectacle, qui sera présenté le 10 février 2024 à 17 h et 20h30 à Paris 6ème.

Plus qu’une chorale, l’ensemble vocal polyphonique et

scénique Emprise Directe rassemble des chanteurs-acteurs amateurs de la chanson

francophone autour d’une équipe artistique professionnelle. Il interprète avec

enthousiasme et émotion des chansons issues d’univers artistiques variés

d’auteurs-compositeurs de la scène française d’hier et d’aujourd’hui.

Nous vous ferons

vivre un moment inoubliable rempli de musique, de chant et d’émotion.

Nous en ciselons

soigneusement chaque détail pour vous immerger dans un univers envoûtant,

créatif et passionné.

Nous embarquons avec

un conteur d’ailleurs, avec son regard sur les guerres, les migrants,

l’exploitation de la Terre et celle de l’homme par l’homme, mais aussi à

travers la beauté du monde et celle des hommes également, comme

un appel à la fraternité et à la vie.

Le meilleur de l’homme, comme le pire

en somme…

En contact avec le sacré, les esprits,

ce conteur humaniste et philosophe questionne les racines, la terre, le ciel,

le présent que nous vivons et notre devenir. Et les chansons, des chansons

choisies, chantées par le chœur, deviennent sa voix, son questionnement, ses

doutes, son voyage.

Ce sont

les voix des hommes qui naissent, vivent, luttent, se cherchent, portraits de

notre monde, de nos combats, de nos misères et nos joies, ici, ailleurs,

partout.

Un

récit, un voyage. Une fable humaine.

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

Contact : https://www.emprisedirecte.com/billetterie +33663691638 contact@emprisedirecte.com https://www.facebook.com/emprisedirecte https://www.facebook.com/emprisedirecte https://www.emprisedirecte.com/billetterie

Emprise directe