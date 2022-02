Le cœur de la gitane Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Le cœur de la gitane Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence. Le cœur de la gitane Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

2022-03-26 15:00:00 – 2022-03-27 Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Jusqu’où iriez-vous pour devenir riche ? La Gitane, elle, ne se pose pas la question ! Prête à tout, elle se plonge dans la magie noire avec obsession mais sans beaucoup de succès, jusqu’au jour où elle convoque par accident le Génie de la guitare.



Détails
Lieu Aix-en-Provence
Adresse Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons
Ville Aix-en-Provence

