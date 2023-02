Le Coeur au bord des lèvres – Théâtre de l’Athénée (Paris) ATHENEE – SALLE CHRISTIAN BERARD, 9 février 2023, PARIS.

LE COEUR AU BORD DES LÈVRESLa comédienne et chanteuse Dea Liane nous invite à la rencontre de la diva du Caire des années 40 : Asmahan. Plutôt que de s’intéresser au récit de sa vie, digne d’un biopic à l’américaine, ce spectacle nous plonge dans ses mystères irrésolus.L’histoire d’Asmahan est d’abord celle d’une disparition, une vie que l’on ne peut raconter qu’en une suite d’imprécisions et d’approximations. La voix envoûtante de Dea Liane et les improvisations de Simon Sieger nous entraînent dans une enquête poétique et paranormale, à la recherche d’un fantôme et de son chant mélancolique, aujourd’hui encore objet d’un véritable culte.Texte et mise en scène Dea LianeComposition musicale / arrangements Simon Sieger • Avec la collaboration artistique de Célie Pauthe • Interprètes Dea Liane & Simon SiegerCréation vidéo François Weber • Création lumières Sébastien Lemarchand • Scénographie Salma Bordes • en collaboration avec Marianne Tricot • Costumes Anaïs Romand • Traduction en arabe égyptien et voix du Journaliste Georges Daaboul Durée : 1h15 Le Coeur au bord des lèvres DEA LIANE, Le Coeur au bord des lèvres EUR22.0 22.0 euros

ATHENEE – SALLE CHRISTIAN BERARD PARIS 7 rue Boudreau 75009

