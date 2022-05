“LE COCU IMAGINAIRE” DE MOLIÈRE Damigny Damigny Catégories d’évènement: Damigny

Damigny Orne Damigny Du lundi 16 mai 2022 au mercredi 18 mai 2022 Par l’atelier théâtre de l’Université Inter Age d’Alençon L’atelier théâtre de l’Université Inter Age d’Alençon présente “Le cocu imaginaire” de Molière, d’après une adaptation et une mise en scène de Christian RICHARD. Lundi 16 Mai à 20 h 30 à la Salle Mazeline de Damigny

