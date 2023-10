Atelier Phyto-Yoga Le Cocon Meudon, 22 octobre 2023, Meudon.

Atelier Phyto-Yoga

Un Automne Serein

Un atelier de 3h pour apprendre des asanas et pranayamas qui vous equilibreront pendant l’Automne. Et découvrir des aides précieuses auprès des plantes phares de la phytothérapie pour vous aider à traverser le changement de saison !

Dimanche 22/10, de 09h à 12h

Tarif: 40€/personne

Avec Claire Soumille Professeur de Yoga et

Conseillère en Phytothérapie.

Inscription ici ⬇️

https://www.helloasso.com/associations/wakan-meudon/evenements/ateliers-et-evenements-ponctuels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T12:00:00+02:00

