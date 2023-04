Les vacances au cocon Le Cocon, 26 avril 2023, Meudon.

Les vacances au Cocon

L’association Wakan vous propose une journée spéciale le mercredi 26/04 pour les enfants de 7 à 10 ans !

Au programme :

– Sortie ludique en forêt (jeux d’orientation, de reconnaissance des arbres et végétaux, d’observation), 2h de retour à la nature.

– Atelier de plantation (apprendre à planter graines ou petits plants)

– Atelier d’Anatomie Ludique (découverte ludique du corps humain et de ses fonctions)

– Goûter Blind test culinaire

– Atelier de musique et d’éveil corporel

– Moments de retour au calme et de détente

Une journée d’activités pour en apprendre plus sur la nature et le fonctionnement du corps humain !

Où ? Au Cocon, 49 bis Rue de la Belgique 92190 Meudon

Horaires ? De 09h à 17h30.

Les enfants restent sur place le temps du midi mais le repas est à prévoir par les parents. Nous prévoyons le goûter, merci de nous fournir les informations concernant d’éventuelles allergies.

Quand ? Mercredi 26/04/23

Tarif ? 50€/enfant

Inscriptions ? Par ici ⬇️

https://www.helloasso.com/associations/wakan-meudon/evenements/les-vacances-au-cocon

Pour accéder aux événements et ateliers de l’associations Wakan, une adhésion annuelle est demandée. Celle-ci est de 10€ et il est possible de la régler directement ici ⬇️

https://www.helloasso.com/associations/wakan-meudon/adhesions/adhesion-a-wakan

