Les 24/04 et 09/05; 11h-11h45; 12-24 mois

Au Cocon

Comment aborder la peinture chez le jeune enfant ? C’est ce que vous allez découvrir lors de cet atelier parent-enfant !

Avec Laure Barbier, Accompagnante périnatale et parentale

Tarif : 15€

Le Cocon 49bis rue de la Belgique 92190 meudon Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France

https://www.helloasso.com/associations/wakan-meudon/evenements/ateliers-de-laure-barbier-accompagnante-perinatale?_ga=2.54193899.216389192.1680590130-1720822575.1675177865

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T11:00:00+02:00 – 2023-04-24T11:45:00+02:00

