Cercle de jeunes parents sur le thème de l’allaitement Le Cocon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Cercle de jeunes parents sur le thème de l’allaitement Le Cocon, 18 avril 2023, Meudon. Cercle de jeunes parents sur le thème de l’allaitement Mardi 18 avril, 15h00 Le Cocon Inscription 10€ CERCLE DE JEUNES PARENTS SUR LE THÈME DE L’ALLAITEMENT

Lundi 18/04 à 15h au Cocon

Echanger, partager, préparer son futur allaitement ou ajuster celui existant grâce à des conseils personnalisés et aux expériences de chacune.

Avec Laure Barbier

Accompagnante périnatale et parentale

Incriptions sur notre Plate-forme HelloAsso ⬇️

https://www.helloasso.com/associations/wakan-meudon/evenements/ateliers-de-laure-barbier-accompagnante-perinatale?_ga=2.54193899.216389192.1680590130-1720822575.1675177865 Le Cocon 49bis rue de la Belgique 92190 meudon Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/wakan-meudon/evenements/ateliers-de-laure-barbier-accompagnante-perinatale?_ga=2.54193899.216389192.1680590130-1720822575.1675177865 »}, {« type »: « link », « value »: « http://Wakan-meudon.fr »}, {« type »: « email », « value »: « Wakan.meudon@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/wakan-meudon/evenements/ateliers-de-laure-barbier-accompagnante-perinatale?_ga=2.54193899.216389192.1680590130-1720822575.1675177865 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T15:00:00+02:00 – 2023-04-18T16:00:00+02:00

2023-04-18T15:00:00+02:00 – 2023-04-18T16:00:00+02:00 Cercle de parole jeunes parents Wakan

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Le Cocon Adresse 49bis rue de la Belgique 92190 meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Le Cocon Meudon

Le Cocon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Cercle de jeunes parents sur le thème de l’allaitement Le Cocon 2023-04-18 was last modified: by Cercle de jeunes parents sur le thème de l’allaitement Le Cocon Le Cocon 18 avril 2023 Le Cocon Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine