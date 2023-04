Atelier Sophro-relaxation «No Stress» Le Cocon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Atelier Sophro-relaxation «No Stress» Le Cocon, 11 avril 2023, Meudon. Atelier Sophro-relaxation «No Stress» 11 avril – 25 juillet Le Cocon Inscriptions 20€ SOPHRO-RELAXATION « NO STRESS »

TOUS LES MARDIS À 10H ET 2 SAMEDIS PAR MOIS À 10H AU COCON

Un espace pour se détendre en profondeur, relâcher la pression.

Retrouvez une harmonie corps esprit grâce à des exercices reproductibles au quotidien.

Avec Claire Soumille Sophro-relaxologue

Inscriptions directement sur notre plate-forme HelloAsso Wakan Meudon ⬇️

https://www.helloasso.com/associations/wakan-meudon/evenements/atelier-sophro-relaxation Le Cocon 49bis rue de la Belgique 92190 meudon Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-04-11T10:00:00+02:00 – 2023-04-11T11:00:00+02:00

2023-07-25T10:00:00+02:00 – 2023-07-25T11:00:00+02:00 Gestion du stress relaxation Wakan

