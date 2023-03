Ateliers Enfants-Familles Le Cocon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Ateliers Enfants-Familles Le Cocon, 18 mars 2023, Meudon. Ateliers Enfants-Familles Samedi 18 mars, 14h00 Le Cocon Sur inscriptions Ateliers enfants-familles samedi 18 Mars à partir de 14h Au programme:

– Massage ludique en famille avec Nathalie Magnan Rahimi

Réflexologue de 14h à 15h. Familles avec enfants de 5 ans à 10 ans

– Anatomie, un jeu d’enfant de 15h15 à 16h15 avec Elsa Sibieude

Ostéopathe. Enfants de 7 à 10 ans

– Signer avec bébé, communiquer avant la parole de 16h30 à 18h

avec Elise Nhouyvanisvong.

– Goûter, Blind test culinaire animé par Elsa Sibieude de 16h30 à

17h30. Enfants de 6 à 10 ans

– Réflexologie bébés-enfants séances individuelles de 30 minutes. Bébé et enfants de

0 à 11 ans.

– Les racontines avec Laure Barbier accompagnatrice périnatale à partir de 15h30. Enfants de 6 à 36 mois Plus d’informations et inscriptions sur notre plateforme HelloAsso Wakan Meudon

Plus d'informations et inscriptions sur notre plateforme HelloAsso Wakan Meudon

https://www.helloasso.com/associations/wakan-meudon/evenements/journee-enfants-familles Le Cocon 49bis rue de la Belgique 92190 meudon Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France

