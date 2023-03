Atelier Sophro-relaxation Le Cocon, 18 mars 2023, Meudon.

Pourquoi participer aux ateliers de Sophro-relaxation ?

Pour comprendre le lien étroit entre la sphère émotionnelle et la santé mentale et physique, le lien entre vos émotions, vos pensées et les douleurs somatiques et chroniques.

Pour repartir avec des outils simples et concrets pour mieux vivre vos émotions et apaiser le corps et l’esprit au quotidien.

Au programme:

Exercices de relaxation dynamique, de régulation du système nerveux, clés pour accepter et exprimer ses émotions, visualisations pour retrouver sécurité et sérénité dans le corps et l’esprit, relaxation profonde.

https://www.helloasso.com/associations/wakan-meudon/evenements/atelier-sophro-relaxation

Le Cocon 49bis rue de la Belgique 92190 meudon Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T11:30:00+01:00

