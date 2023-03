Atelier Voyage Sonore Le Cocon, 15 mars 2023, Meudon.

Au Cocon mercredi 15/03/2023 de 20h30 à 21h30

Laissez-vous bercer par le son des instruments pour accéder à un état de relâchement profond et activer les capacités de régénération du corps !

La sonothérapie est une technique méditative et thérapeutique reposant sur l’utilisation de sons permettant d’atteindre un etat de profonde relaxation.

Le soin sonore existe depuis des siècles et non seulement très répandu en Orient, il l’était aussi dans l’Antiquité où les sons étaient utilisés pour atteiendre des états méditatifs profonds, endormir la douleur ou dans un objectif de guérison.

Plus d’informations et inscriptions ⬇️

https://www.helloasso.com/associations/wakan-meudon/evenements/atelier-voyage-sonore

Le Cocon 49bis rue de la Belgique 92190 meudon Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-03-15T20:30:00+01:00 – 2023-03-15T21:30:00+01:00

Atelier bien-être

Wakan