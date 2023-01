Week-end corps et esprit Le Cocon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Week-end corps et esprit 28 et 29 janvier Le Cocon

Entre 15€ et 45€

L’équipe du Cocon vous propose un week-end ‘corps & esprit’. Des ateliers et des soins individuels à la carte pour prendre soin de vous et découvrir de nouvelles approches. http://shorturl.at/dKO01 Le Cocon 49bis rue de la Belgique 92190 meudon Le Val Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « http://shorturl.at/dKO01 »}] Samedi 28/01 : – Mobilité et relaxation de 10h à 11h avec Elsa SibieudeOstéopathe et Claire Soumille Sophro-relaxologue. – Cercle de femmes (futures et jeunes mamans) de 10h à 11h30 avec Marjolaine Drndelic Diététicienne nutritionniste. – Massage ludique en famille de 11h15 à 12h15 avec Réflexologue – Nathalie Magnan Rahimi – Apaiser les maux du corps et de l’esprit de 14h15 à 15h45 avec Claire Soumille Sophro-relaxologue. – La réflexologie, pourquoi, comment ?de 14h15 à 15h15 avec Nathalie Magnan Rahimi – Communication bienveillante dans la famille de 16h à 17h30 avec Anne-Cécile Borde – Psychopédagogie & Coaching scolaire – Atelier mémoire de 16h à 17h avec Laurence Chassaing psychologue. – Accompagner un proche dans la maladie ou le handicap, quelle place pour l’aidant ? De 17h à 18h avec Laurence Chassaing psychologue. – Soins individuels : réflexologie avec Nathalie Magnan Rahimi réflexologie; massage du visage avec Émilie Dauvilliers-Anahata La clé du bien-être; soin résonance fasciathérapie et sonothérapie avec Elsa Sibieude ostéopathe et Claire Soumille Sophro-relaxologue. Dimanche 29/01 : – Posture, respiration et renforcement de 9h30 à 11h avec Elise Postural éducatrice sportive. – Prendre du temps pour soi de 10h à 11h avec Pauline Coussemacq Coaching coach de vie. – Expression corporelle de 11h15 à 12h15 avec Aimée Roumieh Psychomotricienne et Claire Soumille Sophro-relaxologue. – Pensée positive de 14h15 à 15h45 avec Pauline Coussemacq coach de vie. – Dégustation en pleine conscience de 14h15 à 15h45 avec Anahita Mohtadji diététicienne. – Bain sonore de 16h à 17h avec Claire Soumille Sophro-relaxologue Sonothérapeute. – Soins individuels : réflexologie avec Nathalie Magnan Rahimi réflexologie; massage du visage avec Émilie Dauvilliers-Anahata La clé du bien-être; soin résonance fasciathérapie et sonothérapie avec Elsa Sibieude ostéopathe et Claire Soumille Sophro-relaxologue. Patience, on vous donne le lien pour les inscriptions dès lundi 9 janvier ⏳ On vous attend nombreux au Cocon

2023-01-28T10:00:00+01:00

2023-01-29T18:00:00+01:00

