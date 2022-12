LE COCON DE SOI(E) – ARBRE À MÔMES Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou Je voudrais voler comme un papillon ! Est-ce possible ? Zida, la petite fille, va suivre Youpala, la fée qui ne ressemble pas à une fée, dans une aventure semée de rencontres insolites, pour apprendre à tisser son « cocon de soi ». Marionnettes, chant, musique, douceur, poésie et beaucoup d’humour dans ce spectacle qui invite à repérer ses émotions et participe à la quête du trésor que chacun porte en lui. De Louise Plays

De Louise Plays

Avec : Olivia Demain et Aurélie Ibanez Ages : à partir de 3 ans

