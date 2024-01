Atelier de Yoga Cocon d’hiver Le Cocon Association Wakan Meudon, samedi 10 février 2024.

Atelier de Yoga Cocon d’hiver Deux heures de pratique de Hatha Yoga pour se recentrer et apporter douceur et réconfort au corps et à l’esprit. Samedi 10 février, 15h00 Le Cocon Association Wakan Sur inscription; 35€

Atelier de Yoga Cocon d’hiver

Samedi 10/02 de 15h à 17h

Deux heures de pratique de Hatha Yoga au coeur de l’hiver pour se recentrer et apporter douceur et réconfort au corps et à l’esprit.

Au programme, du yoga postural, des pratiques respiratoires et méditatives, de la relaxation profonde.

Atelier en mini groupe (4 personnes maximum)

Tarif : 35€ par personne

Le Cocon Association Wakan 49 bis rue de la belgique 92190 Meudon Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France

