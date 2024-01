Voyage Sonore Le Cocon Association Wakan Meudon, mercredi 7 février 2024.

Voyage Sonore Une heure de relaxation et de méditation sonore au son des instruments thérapeutiques Mercredi 7 février, 20h30 Le Cocon Association Wakan Sur Inscription; 20€;

Début : 2024-02-07T20:30:00+01:00 – 2024-02-07T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-07T20:30:00+01:00 – 2024-02-07T21:30:00+01:00

Voyage Sonore

Mercredi 07/02 de 20h30 à 21h30

Le Voyage Sonore, c’est 1h à part pour pratiquer le yoga du son et du souffle, partir à la découverte de son corps, redécouvrir sa voix mais également profiter des bénéfices d’un bain sonore. Une immersion totale au cœur du son pour se (re)découvrir, se ressourcer, se réaligner et pourquoi trouver sa propre fréquence.

Avec Claire Soumille

Professeur de Yoga et Sonothérapeute

Le Cocon Association Wakan 49 bis rue de la belgique 92190 Meudon Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France

