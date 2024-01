Atelier Danse avec bébé Mamdanse ® Le Cocon Association Wakan Meudon, vendredi 19 janvier 2024.

Atelier Danse avec bébé Mamdanse ® Une heure de douceur avec bébé pour se reconnecter à son corps Vendredi 19 janvier, 15h00 Le Cocon Association Wakan sur inscription

Vendredi 19/01 de 15h à 16h

Tarif : 25€/duo

Avec Emeline Moreau Praticienne en danse intuitive

Un atelier pour :

– Travailler sur l’équilibre physique : retrouver de l’énergie

– Mieux vivre ses émotions, rester calme et sereine

– Reprendre le sport en douceur, sans se séparer de son enfant.

– Retrouver sa féminité et se reconnecter à son corps

– Récupérer plus vite

– Prendre un moment pour soi et de partage avec d’autres jeunes mamans

– Partager un moment fort avec bébé

Atelier en portage physiologique

Le Cocon Association Wakan 49 bis rue de la belgique 92190 Meudon Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France

