Le Cochelet au Château de Sacy 2021-10-15 12:00:00 – 2021-10-15 14:00:00 Rue des Croisettes Château de Sacy

Sacy Marne

Sacy Marne Pour célébrer la fin des vendanges en Champagne, le Château de Sacy organise un déjeuner festif ! Les vendanges représentent de vrais moments de partage et de convivialité en Champagne.

Aussi, pour célébrer cet instant, la tradition veut l’organisation d’un grand déjeuner festif appelé “le Cochelet”. Pour l’occasion, notre Chef Andy Bougle vous propose un menu gourmand concocté sur-mesure : MENU

OEUF FERMIER DE LA MARNE

Crémeux salsifis, chips et neige de cerneaux de noix

••

JOUE DE BOEUF CONFITE

Mijoté de légumes de saison, jus au vin des coteaux champenois

••

DÉCLINAISON

Pomme, coing, raisin Sur réservations. evenements@chateaudesacy-reims.fr +33 3 26 07 60 38 dernière mise à jour : 2021-10-01 par

