Le CNRS fête le Joli mois de l’Europe avec le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur CNRS, 17 mai 2022, Marseille.

Le CNRS fête le Joli mois de l’Europe avec le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

CNRS, le mardi 17 mai à 10:30

Dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne (PFUE) et du Joli mois de l’Europe, le CNRS et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’associent pour proposer une matinée d’interventions de chercheurs porteurs de projets scientifiques développés en Région Provence-Alpes Côte d’Azur et soutenus par l’Europe. Cet évènement a pour objectif de sensibiliser le grand public aux thématiques et aux projets de recherche menés en région dans le cadre des grands défis sociétaux portés par l’Europe.

Entrée Libre, inscription préalable obligatoire

Le CNRS est une institution publique de recherche parmi les plus reconnues et renommées au monde.

CNRS 31, chemin Joseph Aiguier MARSEILLE Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T10:30:00 2022-05-17T13:00:00