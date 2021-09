Le CNCS patrimoine, costume et spectacle Centre National du Costume de Scène, 17 septembre 2021, Moulins.

Le CNCS patrimoine, costume et spectacle

le vendredi 17 septembre à Centre National du Costume de Scène

Visite et atelier “Le CNCS, patrimoine, costume et spectacle” ————————————————————- (Durée 1 h 30) **Visite** • Présentation du CNCS, son histoire de la caserne au Musée par les guide-médiateurs du Musée (30 mn) **Atelier** • Rencontre et atelier participatif avec l’équipe du Lycée Jules Verne à Sartrouville. Les étudiants invitent les élèves à partager l’univers du costume de scène en lien avec l’exposition Scènes de Yannis Kokkos, les histoires et les personnages des spectacles suivants : Turandot / Les Oiseaux / Hansel et Gretel / Tristan et Iseult / Le Songe d’une nuit d’été. • Présentation de leurs métiers. • Démonstration d’habillage d’une tenue historique. • Atelier du “dessin au costume” en lien avec un spectacle choisi. • Composition d’une maquette (dessin) de costume et habillage sur mannequin. Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles > À 9 h, 10 h 30, 13 h 30 ou 14 h 45. Activité adaptée selon les âges. Dans le respect des recommandations sanitaires en cours. Port du masque obligatoire pour tous et obligation de contrôle du Pass sanitaire à partir de 18 ans.

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

L’équipe du lycée Jules Verne à Sartrouville issue des formations Diplôme de technicien des métiers du spectacle option techniques d’habillage et BMA art de la broderie s’invitent au musée !

Centre National du Costume de Scène Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins Allier



