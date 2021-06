Moulins Centre national du costume de scène et de la scénographie Allier, Moulins Le CNCS fête ses 15 ans avec Zach Oreo Centre national du costume de scène et de la scénographie Moulins Catégories d’évènement: Allier

Zach Oreo, né à Paris en 1983, est un artiste contemporain issu du mouvement graffiti. Passionné par le mouvement Hip Hop et l’art Urbain depuis les années 90, il graffe murs et tunnels qui deviennent ses terrains de jeux favoris. Après plusieurs séjours aux Etats Unis et une large réflexion autour de sa vie et de son art, Zach Oreo décide de vivre de sa passion et se lance dans la customisation de vêtements. Il fait ses premiers pas d’entrepreneur aux mythiques puces de Clignancourt puis se forme aux métiers de dessinateur graphique, de sérigraphe et perfectionne sa technique en dessin et en aérographe. Il fonde sa marque de textile Urbain, Endzlab, en 2009 et donne naissance à son avatar, personnage iconique dans la peau d’un ‘’ours bad boy’’ mis en scène à travers le quotidien lié à la rue, tournant en dérision les personnages cultes qui ont construit notre enfance. C’est le reflet de notre époque et des phénomènes de notre société qui est mis en exergue sous le jet de la bombe de ce talentueux Artiste libre et indépendant. L’artiste Zach Oreo viendra sous le jet de sa bombe fêter les 15 ans du CNCS par la réalisation d’une fresque. En partenariat avec Street Art City où il présente un solo show pour la saison 2021. Centre national du costume de scène et de la scénographie Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins Allier

