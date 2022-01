Le CNCS fait son carnaval | En famille Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

2022-03-05 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-05 17:30:00 17:30:00

Moulins Allier Moulins EUR 15 15 Venez, en famille, ouvrir la saison des carnavals du monde.

Enfilez votre déguisement préféré et déambulez dans l’exposition au rythme de la samba.

Sur place : atelier maquillage, percussion, danse et pour finir un goûter festif !

accueil@cncs.fr +33 4 70 20 76 20

