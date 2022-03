Le cmplexe de l’autruche Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Le cmplexe de l'autruche Beauvais, 15 mars 2022, Beauvais.

2022-03-15 – 2022-03-16

Beauvais Oise 8 8 15 Mardi 15 mars à 19h30

Mercredi 16 mars à 20h30

Salle Jacques-Brel

Collectif d’équilibristes.

Tarif : 8 à 15 €.

En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale.

Bord de scène à l’issue de la représentation du 15 mars.

Rens. au 03 44 06 08 20 ou billetterie@theatredubeauvaisis.com

