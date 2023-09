Vendanges nocturnes au Cluzeau Le Cluzeau Sigoulès-et-Flaugeac, 6 octobre 2023, Sigoulès-et-Flaugeac.

Sigoulès-et-Flaugeac,Dordogne

Stationnement au Cluzeau et navettes gratuites (à partir de 18h30) pour se rendre place du foirail à Sigoulès-et-Flaugeac.

19h : Apéritif offert par l’IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac et de Duras) distribué par la Confrérie de Raisin d’Or.

A la tombée de la nuit : Procession aux flambeaux.

20h : Vendanges nocturnes symboliques dans l’exploitation viticole de Madame Bosselut près du Cluzeau.

20h30 : Bénédiction de la vendange par l’abbé Fabre.

21h : Pressée du raisin et distribution du moût offert.

Marché gourmand dans le gymnase du Cluzeau

Pensez à amener vos couverts Entrée gratuite et sans réservation.

Animation par la banda Le Trèfle Gardonnais dès l’apéritif et toute la soirée. Visionnage en grand écran du match de rugby France / Italie. Exposition / vente de voitures américaines..

Le Cluzeau

Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Parking at Le Cluzeau and free shuttles (from 6.30pm) to Place du foirail in Sigoulès-et-Flaugeac.

7pm: Aperitif offered by the IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac et de Duras) distributed by the Confrérie de Raisin d?Or.

At dusk: Torchlight procession.

8pm: Symbolic night-time harvest at Madame Bosselut?s winery near Le Cluzeau.

8:30pm: Blessing of the harvest by Abbé Fabre.

9pm: Grape pressing and distribution of free must.

Gourmet market in the Cluzeau gymnasium

Please bring your own cutlery. Free admission, no reservation required.

Entertainment by the banda Le Trèfle Gardonnais from the aperitif and throughout the evening. Big-screen viewing of the France/Italy rugby match. American car show and sale.

Aparcamiento en Le Cluzeau y autobuses gratuitos (a partir de las 18.30 h) hasta la Place du foirail de Sigoulès-et-Flaugeac.

a las 19:00 h: Aperitivo ofrecido por la IVBD (Interprofesión de Vinos de Bergerac y Duras) distribuido por la Cofradía de Pasas de Oro.

Al anochecer: Procesión de antorchas.

20:00 h: Vendimia nocturna simbólica en la bodega de Madame Bosselut, cerca de Le Cluzeau.

20.30 h: Bendición de la vendimia por el Abbé Fabre.

21:00 h: Prensado de las uvas y distribución del mosto libre.

Mercado gastronómico en el gimnasio de Cluzeau

No olvide traer sus cubiertos. Entrada gratuita y sin reserva previa.

Animación a cargo de la banda Le Trèfle Gardonnais a partir del aperitivo y durante toda la velada. Proyección en pantalla gigante del partido de rugby Francia-Italia. Exposición y venta de coches americanos.

Parken in Le Cluzeau und kostenlose Pendelbusse (ab 18:30 Uhr) zum Place du foirail in Sigoulès-et-Flaugeac.

19 Uhr: Aperitif, der vom IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac et de Duras) angeboten und von der Confrérie de Raisin d’Or verteilt wird.

Bei Einbruch der Dunkelheit : Prozession mit Fackeln.

20 Uhr: Symbolische nächtliche Weinlese auf dem Weingut von Madame Bosselut in der Nähe von Le Cluzeau.

20.30 Uhr: Segnung der Weinlese durch Abbé Fabre.

21 Uhr: Pressen der Trauben und Verteilung des angebotenen Mosts.

Gourmet-Markt in der Turnhalle von Le Cluzeau

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen. Eintritt frei und keine Reservierung erforderlich.

Unterhaltung durch die Banda Le Trèfle Gardonnais ab dem Aperitif und den ganzen Abend über. Großbildübertragung des Rugbyspiels Frankreich gegen Italien. Ausstellung/Verkauf von amerikanischen Autos.

