Immersion en langue anglaise Le Cluzeau Sigoulès, 31 juillet 2023, Sigoulès.

Immersion en langue anglaise 31 juillet – 6 août Le Cluzeau

Quelques jours pour découvrir la langue anglaise tout en s’amusant avec de nombreuses activités ludiques et sportives in english ! Parce qu’apprendre l’anglais sans dépasser les frontières, c’est possible !

Le Cluzeau 24240 Sigoulès Sigoulès 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adve24.org/contact »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T14:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-06T00:00:00+02:00 – 2023-08-06T14:00:00+02:00

linguistique anglais