Sigoulès La Préhistoire en Dordogne Le Cluzeau Sigoulès, 31 juillet 2023, Sigoulès. La Préhistoire en Dordogne 31 juillet – 6 août Le Cluzeau Retourne au temps des homme de Cro-Magnon dans ce séjour. Retrouve des ossements au cours de fouilles, taille ton silex pour faire du feu, crée ta propre peinture comme dans les grottes de Lascaux. Le Cluzeau 24240 Sigoulès Sigoulès 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adve24.org/contact »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T14:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

préhistoire grottes Détails Catégories d'Évènement: Dordogne, Sigoulès Autres Lieu Le Cluzeau Adresse 24240 Sigoulès Ville Sigoulès Departement Dordogne Age min 6 Age max 13

