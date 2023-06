A l’ère du numérique Le Cluzeau Sigoulès, 31 juillet 2023, Sigoulès.

Tu es un passionné de l’informatique et toutes ses facettes ? Ce séjour est pour toi !

Tu auras l’occasion de faire de la programmation informatique via des logiciels spécialisés, pour pourquoi pas, créer un jeu vidéo.

Tu pourras également t’initier au pillotage de drone.

Enfin, le traitement et la communication de la parole, de l’écrit et de l’image via les outils bureautiques n’auront plus de secret pour toi.

Au-delà de cette dominante, des moments de jeux et de partage seront proposés.

Le Cluzeau 24240 Sigoulès Sigoulès 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-06T00:00:00+02:00 – 2023-08-06T14:00:00+02:00

informatique communication