Le Cluster Ensemble Studio de l’Ermitage Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 21h00 à 23h30

.Public adolescents adultes. payant Prévente : 15 EUR

Tarif sur place : 20 EUR

Le Cluster Ensemble est un collectif de jeunes artistes basé.es à Tours, réunis autour d’une volonté simple : célébrer la convivialité. À partir d’un ensemble composé de 13 musicien.nes d’horizons différents, accompagné d’un comédien, d’une directrice artistique, et d’une équipe vidéo.

Le 24 novembre 2023, le collectif présentait son premier album (éponyme), avec des reprises façon Cluster de morceaux de Gilberto Gil, Guy2bezbar, Henri Salvador, C Tangana, et quelques titres originaux à la croisée des genres qui affirment leur propos unique pour un répertoire étonnamment festif, profond et ludique. L’album est enregistré en conditions du direct (concerts ou tournages) pour transmettre au plus vite et au plus vrai leur incroyable vibe.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.youtube.com/@clusterensemble https://www.instagram.com/clusterensemble/ https://www.instagram.com/clusterensemble/ https://www.billetweb.fr/le-cluster-ensemble

Le Cluster Ensemble