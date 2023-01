LE CLUB TAURIN LANCE SA SAISON Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Le Club Taurin lance sa saison

Le samedi 18/02/2023 Le Club Taurin Le St-Loup tiendra son assemblée générale le samedi 18 février 2023 à 11h dans les arènes (Maison des Associations en cas de pluie). A cette occasion, la saison 2023 sera présentée et les cartes de membre seront proposées à la vente. A 14h, une course camarguaise d’entraînement ravira les aficionados aux arènes avec des taureaux de la manade Lafon. Entrée gratuite. Le Club Taurin lance sa saison

Le samedi 18/02/2023 https://www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr/CLUB-TAURIN-LE-SAINT-LOUP.html Clun Taurin SMT

