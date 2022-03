Le Club R-26 – Collectif Alambic’ Salle polyvalente, 28 avril 2022, Javron-les-Chapelles.

Le Club R-26 – Collectif Alambic’

Salle polyvalente, le jeudi 28 avril à 20:30

**Spectacle tout public à partir de 13 ans – Durée : 1 h 10** **BILLETTERIE** 06 08 02 75 18 – [[culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr](mailto:culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr)](mailto:culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr) Paris, Montmartre, 1930. Tous les artistes se donnent rendez-vous chez Madeleine et Robert Perrier. Soir après soir, on assiste à la naissance d’un club, d’un réseau social, nom de code : R-26. À partir des archives de l’époque, découvrez l’histoire intime du Club R-26, celle d’une famille attachante, au coeur des brûlantes années folles. Une belle épopée documentaire en récit, films et chansons. ### À PROPOS DES ARTISTES Depuis 2013, le travail du Collectif Alambic’ s’inspire de différentes sources d’écriture : littérature, chansons, témoignages et danse. Il mélange les genres et les époques pour créer des spectacles énergiques et sensibles. _Mentions obligatoires et distribution sur_ [_alambictheatre.com_](https://www.alambictheatre.com/) ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 € (abonnés, demandeurs d’emploi, – de 18 ans et scolaires)

Spectacle proposé dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région.

Salle polyvalente Place Georges Morin, 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES Javron-les-Chapelles Mayenne



