Le club nature: La vie des insectes des sous-bois Saint-Laurent, 9 avril 2022, Saint-Laurent.

Le club nature: La vie des insectes des sous-bois Le Palacret Chemin de Palacret Saint-Laurent

2022-04-09 14:30:00 – 2022-04-09 17:00:00 Le Palacret Chemin de Palacret

Saint-Laurent Côtes d’Armor Saint-Laurent

Le Club accueille les enfants une fois par mois, pour des activités nature au Palacret. La séance se déroule en extérieur pour la découverte nature ou des récoltes

d’éléments et se termine par un temps d’atelier et de goûter. Animé par War-dro an Natur. A partir de 6 ans.

+33 6 15 18 16 83

