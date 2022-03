Le Club Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Club
Le 16/19 Comédie Marseille
16 Quai de rive neuve
Marseille 7e Arrondissement

2022-05-12 19:30:00

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône 14 22 Un soir, un toit, une porte verrouillée. Trois cabossés de la vie. Deux femmes. Un homme. Ils ont une heure pour tout changer, seront-ils prêts à faire le grand saut ?



Malgré eux ils vont devoir s’accorder, s’entendre et se comprendre, lors de cette soirée qui les liera à jamais.

Parfois le grand saut n’est pas celui auquel on s’attend…



Ecriture : Catherine Praud

Mise en scène : Camille Agobian

