Le club Manganimé Val-de-Livenne, 21 mai 2022, Val-de-Livenne.

Le club Manganimé Val-de-Livenne

2022-05-21 – 2022-05-21

Val-de-Livenne Gironde

Les mangas, ces images dérisoires, couvrent un nombre de genres large et s’adressent à tous les publics possibles.

Du manga d’aventure pour adolescent aux histoires amoureuses en passant par des récits plus sombres et plus violents, il y en aura pour tous les goûts.

Sur inscription.

