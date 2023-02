LE CLUB INDE / JOHNNY MAFIA + The Spitters 6MIC, 23 mars 2023, AIX EN PROVENCE.

LE CLUB INDE / JOHNNY MAFIA + The Spitters 6MIC. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 20:30 (2023-03-23 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

IRIS / 6MIC (L.D-2019-001876) présente : ce concert. IRIS (6MIC) présente : Fondé en 2010 par quatre lycéens à Sens*, pas tellement un berceau historique du rock, Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en deux albums et près de 250 concerts, a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française qui n’en finit plus de surprendre. Après un second album « Princes de l’amour » enregistré par Jim Diamond (The White Stripes) et largement plébiscité par la presse spécialisée, c’est vers la pointure locale Kris Banel, derrière les manettes de nombreux excellents disques punk rock français, que le groupe se tourne pour préparer la suite, enregistrée au studio Warmaudio à l’été 2020. Ouverture des portes à 18h30Réservations PMR : 04.65.26.07.30

6MIC AIX EN PROVENCE 160 rue Pascal Duverger Bouches-du-Rhone

