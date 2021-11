Le Club du Poisson-Lune Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 4 novembre 2021, Bordeaux.

du jeudi 4 novembre au dimanche 27 mars 2022 à Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux

Exposition dans les galeries au rez-de-chaussée du musée **Avec :** Carla Adra, Maurane-Amel Arbouz, Angélique Aubrit et Ludovic Beillard, Aurilian, Flo*Souad Benaddi, Maxime Bichon, Camille Benbournane, Deborah Bowmann, Camille Brée, Hugo Brillet, Elize Charcosset, Kevin Desbouis, Lyse Fournier, Esther Gatón, Kinke Kooi, James Lewis, Thiên-Ngoc Ngô-Rioufol, Samuel Nicolle, Gina Pane, Claudia Pagès, Emma Rssx, Segondurante, Haim Steinbach, Nikhil Vettukatil. En 1967, au 94 rue Camille Sauvageau à Bordeaux, apparaissait le Poisson-Lune. Ce café-théâtre qui proposait de la poésie, du théâtre et des expositions était à l’initiative d’une bande d’amis artistes et poètes menée par Jean-Louis Froment qui sera à l’origine du Capc en 1973. À ce jour, il ne reste aucune archive connue de ce lieu d’expérimentation, seulement quelques mots sur internet, qui témoignent de la courte durée de vie de l’entreprise et de l’énergie déployée. Plus de 50 ans plus tard, _Le Club du Poisson-Lune_ ré-imagine ce lieu. Ici, la fiction et la poésie prévalent à l’exactitude historique. Faire rentrer _Le Club du Poisson-Lune_ au Capc, c’est ouvrir une faille temporelle : c’est faire avaler son œuf à une poule. Pour imaginer ce _Club_, le duo d’artistes Deborah Bowmann –deux bordelais installés depuis plusieurs années à Bruxelles – a été invité à en concevoir la scénographie, selon quatre espaces contigus : le Vestibule, le Salon, le Fumoir et la Scène. Ce décor sert à la fois d’écrin aux œuvres des 24 artistes invités et d’espace de lecture, d’écoute et de conversation pour les membres du club – c’est-à-dire toute personne qui en franchira le seuil. **Commissaire : Cédric Fauq** **Vernissage : jeudi 4 novembre 2021, de 19h à 21. Entrée libre**

Entrée du musée : 7€, 4€ (tarifs réduit)

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



2021-11-04T11:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T11:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T11:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T11:00:00 2021-11-07T18:00:00;2021-11-09T11:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T11:00:00 2021-11-10T20:00:00;2021-11-12T11:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T11:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T11:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-16T11:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T11:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T11:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T11:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-23T11:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T11:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T11:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T11:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T11:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T11:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-11-30T11:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T11:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T11:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T11:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-07T11:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T11:00:00 2021-12-08T20:00:00;2021-12-09T11:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T11:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-14T11:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T11:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T11:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T11:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-21T11:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T11:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T11:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T11:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-26T11:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-28T11:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T11:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T11:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T11:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-02T11:00:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-04T11:00:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T11:00:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T11:00:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T11:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T11:00:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-09T11:00:00 2022-01-09T18:00:00;2022-01-11T11:00:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-12T11:00:00 2022-01-12T20:00:00;2022-01-13T11:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T11:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T11:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-16T11:00:00 2022-01-16T18:00:00;2022-01-18T11:00:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-19T11:00:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T11:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T11:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T11:00:00 2022-01-23T18:00:00;2022-01-25T11:00:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T11:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T11:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T11:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T11:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-01-30T11:00:00 2022-01-30T18:00:00;2022-02-01T11:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T11:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T11:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T11:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T11:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T11:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-08T11:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T11:00:00 2022-02-09T20:00:00;2022-02-10T11:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T11:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T11:00:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-15T11:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T11:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T11:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T11:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T11:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T11:00:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-22T11:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T11:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T11:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T11:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T11:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-03-01T11:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T11:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T11:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T11:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-08T11:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T11:00:00 2022-03-09T20:00:00;2022-03-10T11:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T11:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T11:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T11:00:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-15T11:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T11:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T11:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T11:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T11:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-22T11:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T11:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T11:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T11:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T11:30:00 2022-03-27T18:00:00