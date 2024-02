Le club des p’tits jardiniers Harcourt, mercredi 17 avril 2024.

Le club des p’tits jardiniers Harcourt Eure

Le domaine d’Harcourt crée son club des p’tits jardiniers ! Inscris-toi pour 6 séances d’ateliers encadrées par le jardinier en chef de l’arboretum pour apprendre à semer, bouturer et planter les végétaux ! Rendez-vous 2 mercredis par mois en mars, avril et mai pour tout savoir des arbres et des plantes. Tarif 48€ les 6 séances. De 6 à 11 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:30:00

fin : 2024-04-17 12:00:00

Domaine d’Harcourt 13 Rue du Château

Harcourt 27800 Eure Normandie harcourt@eure.fr

