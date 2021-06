Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Le Club des joueurs Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Le Club des joueurs Arcachon, 23 juin 2021-23 juin 2021, Arcachon. Le Club des joueurs 2021-06-23 – 2021-06-23 Médiathèque – MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde Venez jouez seul ou entre amis Venez jouez seul ou entre amis +33 5 57 52 98 88 Venez jouez seul ou entre amis Venez jouez seul ou entre amis

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Arcachon Adresse Médiathèque - MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon lieuville 44.65986#-1.16784