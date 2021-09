Carnin Carnin - Médiathèque Saint Exupéry Carnin, Nord Le club des Incorruptibles Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Carnin Catégories d’évènement: Carnin

Nord

Le club des Incorruptibles Carnin – Médiathèque Saint Exupéry, 18 septembre 2021, Carnin. Le club des Incorruptibles

du samedi 18 septembre au samedi 25 septembre à Carnin – Médiathèque Saint Exupéry

Tu as entre 7 et 9 ans… Tu aimes lire, partager, créer… Alors le Club des Incorruptibles est fait pour toi! Rejoins-nous … un samedi par mois de 14h à 15h à la médiathèque de Carnin Tu as entre 7 et 9 ans… Tu aimes lire, partager, créer… Alors le Club des Incorruptibles est fait pour toi! Rejoins-nous … Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Carnin, Place du 27 mai 1940 Carnin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carnin, Nord Autres Lieu Carnin - Médiathèque Saint Exupéry Adresse Carnin, Place du 27 mai 1940 Ville Carnin lieuville Carnin - Médiathèque Saint Exupéry Carnin