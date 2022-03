Le Club Des Chats présente : MIMO The Musical Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

< visite musicale - international >

MIMO the musical :

(MIMO pour Musée Intéressant des Merveilles Oubliées)

Il s’agit de la visite (en musique) d’un musée de tableaux d’art modeste issus de la collection personnelle de Maïa Roger.

Chaque morceau a été écrit par un auteur ou critique d’art, et mis en musique par le groupe le club des chats. Le concert se présente sous la forme d’une projection des images des tableaux, accompagnés à chaque fois par la musique ou chanson qui lui correspond. Le Club Des Chats présente : MIMO The Musical

