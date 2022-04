Le club des amateurs de polars Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos

Le club des amateurs de polars Tarnos, 23 juin 2022, Tarnos. Le club des amateurs de polars Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos

2022-06-23 18:00:00 – 2022-06-23 20:00:00 Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils

Tarnos Landes EUR Le club des amateurs de polars c’est le rendez-vous mensuel entre passionnés de littératures policières, d’échanges, de débats, de coups de coeur et de découvertes. Au fil des séances, des thèmes variés seront choisis et des personnalités invitées : auteurs, spécialistes en criminologie, cinéastes… Animé par Dominique Ibanez, lectrice à l’initiative du projet.

RDV à 18h.

Animation pour les adultes.

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos

