Le club des amateurs de polars Tarnos, 17 juin 2021-17 juin 2021, Tarnos.

Le club des amateurs de polars 2021-06-17 – 2021-06-17 Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils

Tarnos Landes Tarnos

La médiathèque de Tarnos met en place un nouveau rendez-vous pour les amateurs de polars :

Il s’agit de rencontres entre passionnés des littératures policières, des échanges, des débats, des coups de coeur et des découvertes, accompagnées par des bibliothécaires et Dominique Ibanez, à l’initiative du projet. Des rencontres avec des personnalités variées : auteurs, spécialistes en criminologies, cinéastes… des sujets et des thèmes abordés choisis ensemble. Un jeudi par mois. Premier RDV ce jeudi 17 juin de 18h à 20h.

Animation pour les adultes.

Inscription nécessaire par téléphone ou à l’accueil de la médiathèque.

La médiathèque de Tarnos met en place un nouveau rendez-vous pour les amateurs de polars :

Il s’agit de rencontres entre passionnés des littératures policières, des échanges, des débats, des coups de coeur et des découvertes, accompagnées par des bibliothécaires et Dominique Ibanez, à l’initiative du projet. Des rencontres avec des personnalités variées : auteurs, spécialistes en criminologies, cinéastes… des sujets et des thèmes abordés choisis ensemble. Un jeudi par mois. Premier RDV ce jeudi 17 juin de 18h à 20h.

Animation pour les adultes.

Inscription nécessaire par téléphone ou à l’accueil de la médiathèque.

+33 5 59 64 34 43

La médiathèque de Tarnos met en place un nouveau rendez-vous pour les amateurs de polars :

Il s’agit de rencontres entre passionnés des littératures policières, des échanges, des débats, des coups de coeur et des découvertes, accompagnées par des bibliothécaires et Dominique Ibanez, à l’initiative du projet. Des rencontres avec des personnalités variées : auteurs, spécialistes en criminologies, cinéastes… des sujets et des thèmes abordés choisis ensemble. Un jeudi par mois. Premier RDV ce jeudi 17 juin de 18h à 20h.

Animation pour les adultes.

Inscription nécessaire par téléphone ou à l’accueil de la médiathèque.

La médiathèque de Tarnos met en place un nouveau rendez-vous pour les amateurs de polars :

Il s’agit de rencontres entre passionnés des littératures policières, des échanges, des débats, des coups de coeur et des découvertes, accompagnées par des bibliothécaires et Dominique Ibanez, à l’initiative du projet. Des rencontres avec des personnalités variées : auteurs, spécialistes en criminologies, cinéastes… des sujets et des thèmes abordés choisis ensemble. Un jeudi par mois. Premier RDV ce jeudi 17 juin de 18h à 20h.

Animation pour les adultes.

Inscription nécessaire par téléphone ou à l’accueil de la médiathèque.

Mediathèque tarnos