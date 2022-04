LE CLUB CULTURE Le Carmel – Maison du patrimoine, 9 avril 2022, Abbeville.

Le Carmel – Maison du patrimoine, le samedi 9 avril à 14:30

**LE CLUB CULTURE – 1ère édition** Samedi 9 avril 2022 Carmel-Maison du patrimoine, 34/36 rue des Capucins, 80100 Abbeville Le service des publics du pôle patrimoine et la ludothèque Prélude présentent LE CLUB CULTURE **JEUX DE SOCIÉTÉ EN ACCÈS LIBRE** La Ludothèque Prélude d’Abbeville installe dans le réfectoire du Carmel-Maison du patrimoine des jeux de société et un parcours de motricité pour les enfants de moins de 6 ans. Dès 4 ans – en continu de 14 h 30 à 18 h – Sans réservation – Gratuit **ATELIER CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ** Venez créer la version abbevilloise du célèbre jeu “Qui est-ce?” avec les personnalités d’Abbeville d’hier et d’aujourd’hui. Dès 7 ans – de 14 h 30 à 16 h – Inscription obligatoire – Gratuit **ESCAPE GAME** Les personnalités d’autrefois reviennent le temps d’un escape game dans l’ancien Carmel et ses jardins. Saurez-vous résoudre les énigmes de Rose Bertin, Camille Claudel et Élise Foucques d’Émonville ? Dès 8 ans – Dès 16 h – Inscription obligatoire (un horaire de passage sera communiqué lors de la réservation) – Gratuit **RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS** 03 22 20 29 69

Le Carmel – Maison du patrimoine 36 rue des Capucins 80100 Abbeville Abbeville Somme



