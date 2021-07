Le club Aix-en-Provence, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Le club 2021-07-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-31 Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

6.5 Une comédie caustique et sensible, pleine de quiproquos et de surprises.

Un soir, un toit, une porte verrouillée. Trois cabossés de la vie. Deux femmes. Un homme. Ils ont une heure pour tout changer, seront-ils prêts à faire le grand saut ? Malgré eux ils vont devoir s’accorder, s’entendre et se comprendre, lors de cette soirée qui les liera à jamais. Parfois le grand saut n’est pas celui auquel on s’attend…



Metteur en scène : Camille Agobian

Spectacle de Catherine Praud à la Comédie d’Aix avec Catherine Swartenbroekx, Mélisande Martel et Miguel Peraudeau

https://www.16-19.fr/comedieaix

