LE CLOWN ZAG « FAIT SON CIRQUE »

LE CLOWN ZAG « FAIT SON CIRQUE », 18 juillet 2022, . LE CLOWN ZAG « FAIT SON CIRQUE »



2022-07-18 – 2022-07-18 Sourire aux lèvres, vêtue d’un costume multicolore et d’une coiffure clownesque, ZAG arrive sur scène !

C’est partiiii pour 1 heure de foliiiie : ballon géant, miroir magique, bulles de savon géantes, chorégraphies rythmées…

Tour à tour, ZAG deviendra funambule, dompteuse, magicienne, équilibriste, jongleuse ou bien Bulleuse !

Spectacle familial, visuel, très interactif : Fous rires garantis ! Sourire aux lèvres, vêtue d’un costume multicolore et d’une coiffure clownesque, ZAG arrive sur scène !

C’est partiiii pour 1 heure de foliiiie : ballon géant, miroir magique, bulles de savon géantes, chorégraphies rythmées…

Tour à tour, ZAG deviendra funambule, dompteuse, magicienne, équilibriste, jongleuse ou bien Bulleuse !

Spectacle familial, visuel, très interactif : Fous rires garantis ! dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville